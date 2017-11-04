Країни G7 не змогли домовитись про нові санкції проти Росії, - МЗС Франції

Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон заявив, що на зустрічі буде обговорюватися можливе розширення санкцій проти високопоставлених військових з Росії та Сирії

Керівники міністерств закордонних справ країн, що входять в "Велику сімку", на зустрічі в Італії не змогли домовитися про можливе розширення санкцій проти Росії і Сирії.

Таку заяву зробив глава МЗС Франції Жан-Марк Еро.

За інформацією джерел BBC, рішення про введення нових санкцій проти Росії і Сирії вирішено відкласти до закінчення розслідування хімічної атаки на сирійське місто, через яку і обговорювалася можливість запровадження додаткових санкцій.

Нагадаємо, що США і країни ЄС поклали відповідальність за подію на сили, підконтрольні Башару Асаду, а також російських військових, які підтримують армію Сирії.

У Москві і Дамаску відкинули всі звинувачення в застосуванні хімзброї. Так, російська влада наполягає, що всю хімзброю, що знаходилася в Сирії, було раніше знищено під контролем міжнародних спостерігачів.

Американська авіація в якості відповіді завдала ракетних ударів по військовій базі сирійських сил, знищивши частину урядової авіації. Президент Росії Володимир Путін назвав подію актом агресії проти суверенної держави. Західні країни, а також Туреччина, навпаки, привітали удар.

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У неділю, 9 квітня, постпред США при НАТО Ніккі Хейлі заявила, що влада США може розширити санкції проти Росії через Сирію. У Кремлі, відповідаючи на заяву, відзначили, що російська влада не знають, про які заходи може йти мова.