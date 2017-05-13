Країни G7 не змогли домовитися про спільну позицію щодо вільної торгівлі через США

Країни Великої сімки на зустрічі міністрів фінансів та глав Центробанків не змогли виробити чіткої спільної позиції щодо підтримки вільної торгівлі. США залишають за собою право на протекціоністські заходи.

Про це повідомляє DW.

Представники семи провідних економік світу – так званої Великої сімки (G7) – не дійшли згоди щодо спільної позиції на підтримку вільної торгівлі та проти протекціонізму. На зустрічі міністрів фінансів та глав Центробанків країн групи, яка проходила 12-13 травня в італійському місті Барі, Сполучені Штати Америки виступили проти чіткого курсу на вільну торгівлю.

"Ми працюватимемо над збільшенням внеску торгівлі в наші економіки", – цитує компромісне комюніке за підсумками зустрічі інформагентство dpa. Комюніке було оприлюднене в суботу, 13 травня.

Вашингтон також не відмовився від своїх планів щодо підтримки вітчизняного виробника коштом імпорту.

"Ми не хочемо бути протекціоністами, але зберігаємо за собою це право тією мірою, якою, на нашу думку, торгівля не є вільною та справедливою", – наводить слова міністра фінансів США Стівена Мнучіна після зустрічі з колегами Reuters.

Відповідні суперечки США та інших членів G7 – Німеччини, Японії, Великої Британії, Франції, Італії та Канади – будуть розглядатися на саміті лідерів Великої сімки на Сицилії наприкінці травня.

Федеральний міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле, утім, зазначив про "інтенсивний обмін" думками під час переговорів.

"Я абсолютно переконаний, що поступу буде досягнуто", – сказав він та додав, що сподівається на розвиток США у напрямку вільної торгівлі.

Обговорювали на зустрічі й питання справедливого оподаткування міжнародних концернів, передусім технологічних, таких як Google чи Facebook.

У комюніке зазначається, що країни групи й "надалі зобов'язуються працювати над справедливою та сучасною системою оподаткування (...) та забезпечити рівні конкурентні умови для всіх".

За словами Шойбле, Мнучін висловив підтримку спільним заходам G7 проти податкових трюків великих концернів.

У зустрічі в Барі брали участь також представники Єврокомісії, Європейського центробанку та Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, керівники міністерств закордонних справ країн, що входять до "Великої сімки", на зустрічі в Італії не змогли домовитися про можливе розширення санкцій проти Росії і Сирії.