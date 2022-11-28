Країни НАТО можуть надати Україні нову підтримку – ЗМІ
Про це повідомляє агентство АР.
На цій зустрічі у Бухаресті міністри НАТО, ймовірно, дадуть нові обіцянки щодо нелетальної підтримки України. Йдеться про паливо, електрогенератори, медикаменти, зимове спорядження та пристрої для боротьби з безпілотниками.
Окремі члени Альянсу також, скоріш за все, оголосять про нові поставки військового обладнання для України – головним чином, систем протиповітряної оборони. НАТО як організація не буде пропонувати таких поставок через побоювання залучення у війну з росією.
Але міністри також обговорять, як підтримати Україну у віддаленішому майбутньому.
"У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянських часів до сучасних стандартів, доктрини і тренувань НАТО", – прокоментував перед зустріччю генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у румунській столиці 29-30 листопада 2022 року.
Раніше повідомлялось, що рада ЄС ухвалила рішення про включення обходу санкцій до списку кримінальних злочинів.
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