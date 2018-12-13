Країни НАТО передають партію сучасного обладнання у ЗСУ
"У рамках імплементації Трастового фонду НАТО з удосконалення системи командування, управління, зв'язку та обміну інформацією (C4) Україна отримала сьогодні обладнання, яке значно покращить можливості системи управління та зв'язку наших Збройних сил. Вантаж вже у повітрі і скоро буде доставлений за призначенням", - йдеться в повідомленні на сторінці Місії України при НАТО у Facebook, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Українська сторона висловлює вдячність країнам-контрибуторам Трастового фонду - Австралії, Великій Британії Данії, Ісландії, Канаді, Латвії, Литві, Німеччині, Польщі, США і Туреччині за надання Україні такої необхідної практичної допомоги.
"Сучасне обладнання, яке сприятиме захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, - чудовий новорічний подарунок від НАТО всім українцям", - зазначили в Місії України при НАТО.
Нагадаємо, що НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.
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