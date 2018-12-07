Країни НАТО погодились збільшити свої військові видатки вдвічі, - Трамп
"США витрачають великі кошти на утримання НАТО. Видатки США на утримання альянсу складали близько 90% від всіх витрат. Це несправедливо", - заявив Трамп на прес-конференції під чс саміту у Брюсселі 12 липня, інфрмує Громадське.
Трамп також додав, що "НАТО вже набагато сильніше, ніж було 2 дні тому".
Нагадаємо, що на початку дводенного саміту НАТО Трамп заявив, що Німеччина укладає угоди про газопровід "Північний потік-2" з Росією вартістю в "мільярди доларів" і очікує, що Сполучені Штати "захистять їх від Росії".
Водночас Меркель заявила, що її країна є повністю незалежною у своєму політичному виборі, відповівши таким чином на критику президента США Дональда Трампа щодо її повної залежності від Росії.
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