Країни НАТО погодились збільшити свої військові видатки вдвічі, - Трамп

Країни НАТО погодились на пропозицію президента США збільшити свої внески до НАТО з 2% до 4% від ВВП.

"США витрачають великі кошти на утримання НАТО. Видатки США на утримання альянсу складали близько 90% від всіх витрат. Це несправедливо", - заявив Трамп на прес-конференції під чс саміту у Брюсселі 12 липня, інфрмує Громадське.

Трамп також додав, що "НАТО вже набагато сильніше, ніж було 2 дні тому".

Нагадаємо, що на початку дводенного саміту НАТО Трамп заявив, що Німеччина укладає угоди про газопровід "Північний потік-2" з Росією вартістю в "мільярди доларів" і очікує, що Сполучені Штати "захистять їх від Росії".

Водночас Меркель заявила, що її країна є повністю незалежною у своєму політичному виборі, відповівши таким чином на критику президента США Дональда Трампа щодо її повної залежності від Росії.