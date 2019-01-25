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Країни НАТО збільшать оборонні витрати на $100 млрд, – Столтенберг

Європа і США спільно модернізують командну структуру НАТО
Європейські союзники по НАТО та Канада мають намір збільшити витрати на оборонну сферу до кінця наступного року на $100 мільярдів.
Країни НАТО збільшать оборонні витрати на $100 млрд, – Столтенберг Йенс Столтенберг. Фото: AFP

З 2016 року союзники витратили додатково $41 мільярд у реальному вираженні і до 2020 року цей показник збільшиться до $100 мільярдів.

"На основі національних планів, що надходять від всіх союзників, до кінця наступного року вони додадуть $100 млрд", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Генеральний секретар додав, що союзники НАТО також продемонстрували єдність у сфері контролю над озброєннями, одностайно виступаючи з приводу порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Столтенберг зазначив, що Європа і США спільно модернізують командну структуру НАТО, зміцнюють кіберзахист і збільшують інвестування в колективну оборону.

Як відомо, Трамп під час саміту в Брюсселі пригрозив виходом США з НАТО, якщо держави-члени не виконають його вимог з підвищення видатків на оборону.

Вчора, 23 січня Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект, що забороняє президенту висновок Сполучених Штатів з Північноатлантичного альянсу (НАТО). Підтримали законопроект 357 депутатів, 22 висловилися проти. Ще 54 людини не голосували.

 
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25 01 2019 09:16
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