Країни НАТО збільшать оборонні витрати на $100 млрд, – Столтенберг

Європейські союзники по НАТО та Канада мають намір збільшити витрати на оборонну сферу до кінця наступного року на $100 мільярдів.

З 2016 року союзники витратили додатково $41 мільярд у реальному вираженні і до 2020 року цей показник збільшиться до $100 мільярдів.

"На основі національних планів, що надходять від всіх союзників, до кінця наступного року вони додадуть $100 млрд", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Генеральний секретар додав, що союзники НАТО також продемонстрували єдність у сфері контролю над озброєннями, одностайно виступаючи з приводу порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Столтенберг зазначив, що Європа і США спільно модернізують командну структуру НАТО, зміцнюють кіберзахист і збільшують інвестування в колективну оборону.

Як відомо, Трамп під час саміту в Брюсселі пригрозив виходом США з НАТО, якщо держави-члени не виконають його вимог з підвищення видатків на оборону.

Вчора, 23 січня Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект, що забороняє президенту висновок Сполучених Штатів з Північноатлантичного альянсу (НАТО). Підтримали законопроект 357 депутатів, 22 висловилися проти. Ще 54 людини не голосували.