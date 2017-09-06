Країни Перської затоки мають послабити блокаду Катару, - Тіллерсон
"Ми закликаємо королівство Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет послабити блокаду проти Катару", - сказав Тіллерсон, передає Reuters.
За словами глави Держдепу, дипломатична і економічна ізоляція Катару створює труднощі гуманітарного характеру, зокрема, провокує дефіцит продовольства та насильне розділення сімей і дітей.
"Ми вважаємо, що це несподівані наслідки, особливо під час священного місяця Рамадан", - наголосив він.
Тіллерсон також зазначив, що блокада Катару негативно позначиться на боротьбі міжнародної коаліції проти терористів Ісламської держави. Адже понад 11 тис. американських і коаліційних військових знаходяться на авіабазі Ель-Удейд в Катарі.
Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".
Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.
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