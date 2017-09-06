Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Країни Перської затоки мають послабити блокаду Катару, - Тіллерсон

Дипломатична і економічна ізоляція Катару створює труднощі гуманітарного характеру
Державний секретар США Рекс Тіллерсон закликав Саудівську Аравію та інші країни Перської затоки послабити блокаду Катару.
Країни Перської затоки мають послабити блокаду Катару, - Тіллерсон Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

"Ми закликаємо королівство Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет послабити блокаду проти Катару", - сказав Тіллерсон, передає Reuters.

За словами глави Держдепу, дипломатична і економічна ізоляція Катару створює труднощі гуманітарного характеру, зокрема, провокує дефіцит продовольства та насильне розділення сімей і дітей.

"Ми вважаємо, що це несподівані наслідки, особливо під час священного місяця Рамадан", - наголосив він.

Тіллерсон також зазначив, що блокада Катару негативно позначиться на боротьбі міжнародної коаліції проти терористів Ісламської держави. Адже понад 11 тис. американських і коаліційних військових знаходяться на авіабазі Ель-Удейд в Катарі.

Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2017 22:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.