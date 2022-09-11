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Країни Східної Європи готуються до нової хвилі українських біженців із наближенням зими – Reuters

Ольга
Матарикіна
Оскільки наближається зима, а росія атакує енергосистему України.
Країни Східної Європи готуються до нової хвилі українських біженців із наближенням зими – Reuters Фото: Reuters
Країни Східної Європи готуються знову відкрити центри прийому та поповнюють запаси продовольства в очікуванні можливої нової хвилі українських біженців.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
За даними ООН, вважається, що близько 6,9 млн людей є внутрішньо переміщеними особами в Україні. Ще близько 4,5 млн українських біженців наразі зареєстровано в рамках різних програм захисту по всій Європі. Багато з них перебувають у сусідніх з Україною країнах ЄС – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.
 
Після початкового сплеску через російське вторгнення 24 лютого кількість біженців, які прямують на Захід з України, наприкінці весни скоротилася. Цієї осені не було великого зростання чисельності, однак благодійні організації кажуть, що тепер є ознаки збільшення переміщення через кордони, і вони посилюють підготовку.
 
Зокрема, план дій у надзвичайних ситуаціях словацького уряду передбачає можливий приплив до 700 тис. людей протягом трьох місяців через низькі температури і запеклі бої, що тривають на Сході та Півдні України.
 
"Збільшення кількості (біженців - ред.) відчувається і очікується. Наразі воно зросло на 15%", – сказав координатор допомоги у східному словацькому місті Кошице Роман Договіч.
 
Представниця Угорської реформатської церкви Жофія Добіш-Лускі, неурядової організації, яка працює на кордоні, сказала, що кількість щоденних прибуттів українців на залізничну станцію Захонь неподалік кордону підскочила вдесятеро і становила близько 300-500 після російських бомбардувань.
 
Це все ще нижче кількості в 1000 осіб на день, що спостерігалася навесні, але очікується, що нестача електроенергії в Україні збільшить потік українців у найближчі тижні.
 
У місті Перемишль на Сході Польщі в місцевому приймальному центрі тепер перебуває лише кілька десятків людей, що становить малу частину від 4000 осіб, які були там навесні.
 
"Ми маємо підготуватися до зими, адже давно передбачали, що вона може бути складною, і ми маємо бути готові до нової хвилі біженців", – сказав Вітольд Волчик із мерії Перемишля.
 
Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив минулого тижня після поїздки до Києва, що близько п'ятої частини біженців, які зареєструвалися для проживання в Європі, поїхали до України, але деякі з них можуть повернутись через суворі зимові умови.Чехія не межує з Україною, але є популярним місцем для біженців, де перебуває 457 тис. осіб.
 
 
 
 
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09 11 2022 16:41
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