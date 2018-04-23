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Країни Великої сімки закликали продовжити санкційну політику щодо Кремля

Зустріч G7 відбулась 22 квітня
Міністерство закордонних справ Канади опублікувало заяву, в якій повідомляється, що країни Великої сімки продовжать санкційну політику проти РФ.
Країни Великої сімки закликали продовжити санкційну політику щодо Кремля Фото: з вільних джерел

"Міністр Христя Фріланд та глави МЗС G7 знову підтвердили нашу спільну повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, у тому числі територіальному суверенітету. Санкції, накладені на Росію через її неприйнятні дії в Україні, будуть продовжуватися", - повідомили в МЗС Канади.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати незабаром ухвалять рішення щодо впровадження додаткових санкцій проти Росії через ситуацію навколо Сирії. Однак, яки пишуть американські ЗМІ, президент США Дональд Трамп відклав введення нових санкцій проти Росії.

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23 04 2018 06:33
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