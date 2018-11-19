Країни ЄС підтримали проект угоди щодо Brexit

27 національних міністрів ЄС в цілому схвалили проект угоди про вихід Великої Британії зі складу союзу

У понеділок, 19 листопада, країни ЄС підтримали угоду про вихід Великої Британії зі складу союзу.

За словами головного переговірника ЄС з Brexit Мішеля Барньє, 27 національних міністрів ЄС в цілому схвалили проект угоди про вихід Великої Британії зі складу союзу.

"Прогрес в переговорах про вихід Великої Британії, досягнутий в Брюсселі і в Лондоні очевидний... У глобальному плані, угода справедлива і збалансована", - цитує Барньє Reuters.

Раніше, Координатор Євросоюзу на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє запропонував продовжити на два роки перехідний етап виходу Британії з ЄС.