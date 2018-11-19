ПОЛІТИКА НОВИНИУ понеділок, 19 листопада, країни ЄС підтримали угоду про вихід Великої Британії зі складу союзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Країни ЄС підтримали проект угоди щодо Brexit
27 національних міністрів ЄС в цілому схвалили проект угоди про вихід Великої Британії зі складу союзу
Фото: Colin R Leech via Flickr
За словами головного переговірника ЄС з Brexit Мішеля Барньє, 27 національних міністрів ЄС в цілому схвалили проект угоди про вихід Великої Британії зі складу союзу.
"Прогрес в переговорах про вихід Великої Британії, досягнутий в Брюсселі і в Лондоні очевидний... У глобальному плані, угода справедлива і збалансована", - цитує Барньє Reuters.
Раніше, Координатор Євросоюзу на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє запропонував продовжити на два роки перехідний етап виходу Британії з ЄС.
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