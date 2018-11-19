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Країни ЄС підтримали проект угоди щодо Brexit

27 національних міністрів ЄС в цілому схвалили проект угоди про вихід Великої Британії зі складу союзу
У понеділок, 19 листопада, країни ЄС підтримали угоду про вихід Великої Британії зі складу союзу.
Країни ЄС підтримали проект угоди щодо Brexit Фото: Colin R Leech via Flickr

За словами головного переговірника ЄС з Brexit Мішеля Барньє, 27 національних міністрів ЄС в цілому схвалили проект угоди про вихід Великої Британії зі складу союзу.

"Прогрес в переговорах про вихід Великої Британії, досягнутий в Брюсселі і в Лондоні очевидний... У глобальному плані, угода справедлива і збалансована", - цитує Барньє Reuters.

Раніше, Координатор Євросоюзу на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє запропонував продовжити на два роки перехідний етап виходу Британії з ЄС.

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