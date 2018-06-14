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Країни ЄС підтримали запровадження мита на товари США

Контрзаходи Євросоюзу проти США можуть почати діяти наприкінці червня або на початку липня
Країни Європейського союзу одностайно підтримали запровадження мит для товарів США як відповідь на запроваджені Америкою мита на сталь та алюміній.
Країни ЄС підтримали запровадження мита на товари США Фото: afp.com

ЄС погодив запровадження імпортних мит на загальну суму в 3,3 мільярди доларів. Це рішення тепер повинна підтримати Європейська комісія, наступне засідання якої заплановане на 20 червня. Таким чином контрзаходи Євросоюзу проти США можуть почати діяти наприкінці червня або на початку липня, -  повідомляє Reuters.

Раніше Європейська комісія пропонувала 25% мита на американські товари, наприклад, соки, одяг, мотоцикли тощо.

Нагадаємо, Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.
 
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14 06 2018 19:32
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