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Країни ЄС відправили матеріально-технічну допомогу для боротьби з масштабними пожежами у Швеції

Рятувальники гасять близько 40 пожеж по всій країні
Країни Євросоюзу направили техніку та рятувальників Швеції, територію якої охопили масштабні лісові пожежі.
Країни ЄС відправили матеріально-технічну допомогу для боротьби з масштабними пожежами у Швеції Фото: EPA/UPG

На заклик шведської влади відгукнулися Франція, Німеччина і Литва. Париж вже відправив до Швеції два літаки Canadair, які допоможуть в гасінні лісових пожеж, Вільнюс - один літак, повідомляє The Local.


Фото: EPA/UPG


Фото: EPA/UPG


Фото: EPA/UPG

Рятувальники гасять близько 40 пожеж по всій країні, в деяких регіонах триває евакуація місцевих жителів. Найбільше від пожеж постраждали регіони в центральній частині Швеції.

Одна з найсильніших пожеж охопила понад 2500 гектарів і збільшується зі швидкістю 10 квадратних метрів на хвилину. Через лісові пожежі Міністерство з надзвичайних ситуацій Швеції повертає рятувальників із відпусток, пік яких зазвичай припадає на липень.


Фото: EPA/UPG

Додамо, два літаки Canadair вже направила Італія, Норвегія виділила вісім вертольотів рятувальної служби. Данія направила додаткову команду пожежників.

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20 07 2018 12:04
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