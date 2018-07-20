Країни ЄС відправили матеріально-технічну допомогу для боротьби з масштабними пожежами у Швеції

Рятувальники гасять близько 40 пожеж по всій країні

Країни Євросоюзу направили техніку та рятувальників Швеції, територію якої охопили масштабні лісові пожежі.

На заклик шведської влади відгукнулися Франція, Німеччина і Литва. Париж вже відправив до Швеції два літаки Canadair, які допоможуть в гасінні лісових пожеж, Вільнюс - один літак, повідомляє The Local.



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG

Рятувальники гасять близько 40 пожеж по всій країні, в деяких регіонах триває евакуація місцевих жителів. Найбільше від пожеж постраждали регіони в центральній частині Швеції.

Одна з найсильніших пожеж охопила понад 2500 гектарів і збільшується зі швидкістю 10 квадратних метрів на хвилину. Через лісові пожежі Міністерство з надзвичайних ситуацій Швеції повертає рятувальників із відпусток, пік яких зазвичай припадає на липень.



Фото: EPA/UPG

Додамо, два літаки Canadair вже направила Італія, Норвегія виділила вісім вертольотів рятувальної служби. Данія направила додаткову команду пожежників.