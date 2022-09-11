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Країни ЄС надали Україні 500 електрогенераторів
Фото з вільного доступу
Після російських атак на критичну інфраструктуру 17 держав-членів ЄС відправили в Україну 500 електрогенераторів.
Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Twitter.
"Дякуємо вам за підтримку України у протидії російському терору. Тижнями росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. 17 держав-членів ЄС почули наше прохання та відправили 500 електрогенераторів, щоб допомогти українцям пережити зиму", – написала Стефанішина.
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09 11 2022 16:12 МЕДІА
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