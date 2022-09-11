Країни ЄС надали Україні 500 електрогенераторів Ольга

Матарикіна

Це допоможе українцям пережити зиму

Фото з вільного доступу

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію