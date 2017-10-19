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Країни ЄС за безвізом відвідали вже майже 300 тисяч українців, - ДПСУ

Із початком осені до Євросоюзу почало їздити на 30%-40% менше громадян України, ніж улітку
За чотири місяці та один тиждень з моменту впровадження безвізового режиму за біометричними паспортами до Європи з’їздили майже 295 тисяч українців.
Країни ЄС за безвізом відвідали вже майже 300 тисяч українців, - ДПСУ Фото:zn.ua

Такі дані в ефірі "Радіо Свобода" навів помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.  

За його даними, із початком осені до Євросоюзу почало їздити на 30%-40% менше громадян України, ніж улітку.

За даними Представництва ЄС в Україні, відмову у в’їзді до Євросоюзу за час дії безвізу отримав лише 61 громадянин України – тобто лише дві сотих відсотка від загальної кількості "безвізових" мандрівників.

Однак Слободян підкреслює, ця цифра включає лише тих людей, які самостійно повідомили про те, що їх не пустили до Європи.

"Підозрюємо, що не всі ті, кому було відмовлено в перетині кордону до європейських країн, заявили про це після повернення в Україну. Швидше за все, кількість відмов була більшою, але несуттєво більшою. Статистика відмов, мабуть, не є настільки об'єктивною, щоб не неї спиратися", – зазначив Слободян.

Як відомо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.

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19 10 2017 14:17
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