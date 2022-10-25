НОВИНИАле труднощі попереду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Країни Європи накопичили більше газу, ніж їм потрібно – ЗМІ
Фото: УНН
Країни Європи накопичили більше газу, ніж їм потрібно, через різке збільшення імпорту скрапленого газу у поєднанні з незвично теплою погодою.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Стало відомо, що газові сховища майже заповнені ще до того, як європейці встигли підняти температуру в своїх оселях. Однак, ризики ще попереду: багато що залежить від погоди, адже різке похолодання швидко змусить Європу почати використання запасів", – йдеться у повідлмленні.
Уряди також стурбовані загрозою нових диверсій на енергетичних об'єктах, які можуть перевернути ринок. Але наприкінці жовтня ситуація краща, ніж політики могли сподіватися.
Тепла погода поки що допомагає обмежити попит, але європейські політики стурбовані тим, що знижені ціни на газ призведуть до зростання споживання, коли температура знизиться.
Очікується, що надлишок газу в Європі триватиме щонайменше до грудня. Малоймовірно, що в листопаді Європа побачить тривале похолодання.
Крім цього, за оцінками, скорочення попиту на газ у 2022 році оцінюється приблизно у 7-9%, в основному за рахунок відключення великих промислових споживачів. Однак це не досягає цільового показника ЄС у 15%.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз досяг енергетичної незалежності від росії.
Читайте також: Газу в підземних сховищах вистачить на зиму
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 10 2022 20:27 МЕДІА
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ФОТО Шапки із картону, окуляри з паперу та шоломи для мопедів: філіппінські студенти придумали "анти-списувальні" екзаменаційні шапки, які стали вірусними
- ВІДЕО За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика
- Українців не будуть відключати від комунальних послуг через борги
- На Київщині школярі зможуть повернутися за парти
СТАТТІ