Країни-члени ОБСЄ закликали РФ нести відповідальність за "режим тиші" на Донбасі

Країни-члени ОБСЄ на терміновому засіданні, скликаному через загострення ситуації в Авдіївці Донецької області, закликали Росію нести відповідальність за режим припинення вогню Сході України

Про це йдеться в повідомленні постійного представництва України при ОБСЄ на сторінці в мікроблозі Твіттер у вівторок.

"Результати засідання ОБСЄ: Держави-учасники закликають Росію до відповідальності за підтримання режиму припинення вогню і виконання Мінських домовленостей", - сказано в заяві.

Крім того, спікер Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца в ефірі 112 каналу розповіла, що позицію України в ОБСЄ підтримали всі партнери

"РФ була єдиною делегацією, яка фактично повторила свій звичайний наратив, що в усьому винна Україна", - заявила Беца.

Крім цього, за її словами, на засіданні ОБСЄ обговорювалося питання критичної гуманітарної ситуації.

"Були сказані заяви ключовими гравцями, США, Швейцарією, Канадою, ЄС, Францією, Німеччиною про необхідність припинення цих дій і відповідальності РФ. Також акцент щодо посилення здатності спеціальної моніторингової місії з верифікації припинення вогню і відведення зброї, і заклик до РФ дозволити ОБСЄ мати доступ до територій України, в тому числі тих, які не контролюються урядом", - додала речник МЗС України.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств у зв’язку із різким загостренням ситуації в Авдіївці Донецької області.

Зазначимо, що місто Авдіївка, Донецької області, вже третю добу через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.