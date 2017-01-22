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Країни-експортери нафти продовжують скорочення видобутку "чорного золота"

Заплановано скорочення на 1,8 млн. барелів за день
Держави ОПЕК та інші великі країни, що видобувають нафту, продовжують дотримуватися планів зі скорочення видобутку нафти. З початку року видобуток "чорного золота" скоротився на 1,5 млн. барелів за добу.
Країни-експортери нафти продовжують скорочення видобутку "чорного золота" Фото: tsn.ua

Про це заявили учасники засідання комітету з моніторингу скорочення нафтовидобування сьогодні у Відні, повідомляє Deutsche Welle.

До кінця січня скоротити видобуток енергоносія на 100 тис. барелів за добу повинна Росія.

Наступне засідання комітету з моніторингу скорочення нафтовидобування відбудеться в другій половині березня.

У кінці 2016 року країни ОПЕК домовилися впродовж шести місяців скоротити видобуток нафти загалом на 1,2 млн. барелів за добу. Ще 11 держав, які не входять до картелю, теж зобов'язалися зменшити видобуток нафти до середини 2017 року на 558 тис. барелів за день. Серед них була і Росія. Такі заходи бути прийняті країнами, що видобувають нафту, для стабілізації цін на міжнародних ринках.

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22 01 2017 20:18
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