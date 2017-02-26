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Країни-засновниці ЄС пропонують створити федерацію

Відкритого листа підписали представники Німеччини, Італії, Франції і Люксембургу
Керівники нижніх палат національних парламентів країн-засновниць Європейського Союзу - Німеччини, Італії, Франції і Люксембургу закликали до посилення європейської інтеграції та створення федерації на базі теперішнього ЄС.
Країни-засновниці ЄС пропонують створити федерацію Фото: www.ednist.info

Їх відкритий лист в неділю опублікувала туринська газета La Stampa, інформує телеканал "112 Україна".

"Настав час просунутися у напрямку тіснішої політичної інтеграції - федеративного Союзу держав, що володіє широкими повноваженнями. Ми добре знаємо, що така перспектива викликає і сильний опір, але інертність деяких не може стати паралічем для всіх... А держави-члени, які не хочуть одразу приєднатися до такої тіснішої інтеграції, зможуть зробити це пізніше", - наголошується в повідомленні.

Лист підписали голова німецького бундестагу Норберт Ламмерт, голова національних зборів Франції Клод Бартолон, голова італійської палати депутатів Лаура Болдріні і спікер палати депутатів Люксембургу Марс ді Бартоломео.

Зазначається, що керівники парламентів ЄС 17 березня зберуться в Римі, щоб відзначити 60-річчя підписання Римських договорів, які заклали основи Євросоюзу. Водночас представники чотирьох з шести країн-засновниць підкреслили, що нинішній ювілей пройде "в найкритичніший момент, який коли-небудь переживав європейський проект".

Нагадаємо, Європейський парламент дав зелене світло створенню армії Європейського Союзу.

 
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26 02 2017 15:30
ТЕГИ: ЄС, Євросоюз
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