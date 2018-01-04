"Краще пройти перевірку добровільно": Гройсман закликає заклади співпрацювати з ДСНС
Про це прем'єр-міністр сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє прес-служба глави уряду.
"До мене доноситься інформація, що певні мережі не допускають контролерів. Хочу, щоб всі почули: не грайтеся з безпекою людей. Краще пройти перевірку добровільно, ніж чинити опір", – сказав Володимир Гройсман.
Він зауважив, що перевірки – це не спроба тиснути на бізнес. Це інструмент ліквідації загроз здоров'ю та життю людей.
"До бізнесу треба ставитися з пошаною. Якщо є проблеми – виявляти їх, давати час на те, щоб швидко ліквідувати. Нам потрібні не штрафи. Нам потрібна безпека. Я не хочу створювати умови тиску, мене цікавить ліквідація будь-яких загроз безпеці громадян. Але якщо хтось ігноруватиме наші вимоги – будемо жорстко реагувати", – зазначив глава уряду.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій, МВС, Мінрегіону та іншим органам провести масштабну перевірку громадських закладів, шкіл, торгових центрів на предмет дотримання норм пожежної безпеки. Про це він сказав під час засідання Кабінету Міністрів у контексті подій в російському місті Кемерово, де 25 березня в одному з розважальних центрів сталася масштабна пожежа і загинули десятки людей, переважно діти.
З 30 березня ДСНС розпочала такі перевірки. Вони відбуватимуться у всіх громадських закладах у режимі додаткового тренування персоналу.
Глава Держслужби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін заявляє, що в разі недопуску працівників ДСНС та інших відомств до перевірок безпеки на об'єктах масового перебування людей застосовуватимуть силові методи із залученням Національної поліції України.
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