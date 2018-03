Кращим фільмом року стала "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо

Лос-Анжелесі відбулася ювілейна 90-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії "Оскар".

Цього року не було одного безперечного фаворита за кількістю отриманих статуеток.

Найбільше номінацій мав фільм "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо – 13 позицій.

Він – The Shape of Water – саме і став найкращим фільмом року

Нагадаємо, що на звання найкращої стрічки претендували також "Клич мене своїм ім'ям" (Call Me by Your Name), "Темні часи" (Darkest Hour), "Дюнкерк" (Dunkirk), "Пастка!" (Get Out), "Леді Бьорд" (Lady Bird), "Примарна нитка" (Phantom Thread), "Секретне досьє" (The Post), "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Гільєрмо дель Торо, який зняв "Форму води", став найкращим режисером.

За це звання також змагалися Крістофер Нолан, "Дюнкерк" (Dunkirk), Джордан Піл, "Геть" (Get Out), Грета Гервіг, "Леді Берд" (Lady Bird), Пол Томас Андерсон, "Примарна нитка" (Phantom Thread).

Найкращою актрисою визнали Френсіс Макдорманд, "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Кращим актором став Гері Олдман за втілення Вінстона Черчилля у фільмі Темні часи. Це перші статуетки для Олдмана і Макдорманд.



• Кращий актор другого плану - Сем Роквелл (Три білборди...)



• Кращий грим і зачіски - Темні часи



• Кращий дизайн костюмів - Примарна нитка



• Кращий документальний повнометражний фільм - Ікар

Фільм розповідає про скандал з вживанням спортсменами заборонених препаратів. Зокрема, про зловживання допінгом російськими спортсменами. Фільм про велогонщика-любителя Фогеле, який намагається виграти любительську велогонку за допомогою допінга. Він звертається за консультативною допомогою до глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкову. Події фільму відбуваються на тлі міжнародного скандалу, що розгорається.

"Ікар – це про Росію, але ще більше про те, щоб розповідати правду", - відзначив режисер зі сцени.



• Краще зведення звуку - Дюнкерк



• Кращий звуковий монтаж - Дюнкерк



• Кращий художник-постановник - Форма води



• Кращий фільм іноземною мовою - Фантастична жінка



• Краща актриса другого плану - Елісон Джені (Я, Тоня)



• Кращий короткометражний анімаційний фільм - Дорогий баскетбол



• Кращий повнометражний анімаційний фільм - Коко



• Кращі візуальні ефекти - Той, що біжить по лезу 2049



• Кращий монтаж - Дюнкерк



• Кращий документальний короткометражний фільм - Рай - це пробка на 405-му шосе



• Кращий короткометражний ігровий фільм - Німа дитина



• Кращий адаптований сценарій - Клич мене своїм ім'ям



• Найкращий оригінальний сценарій - Геть



• Кращий оператор - Той, що біжить по лезу 2049