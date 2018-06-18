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Кравчук розповів про полювання олігархів з Януковичем

Після мисливства гості Януковича збиралися у мисливському будинку вечеряти і говорити про політику
Втікач Віктор Янукович у часи свого президентства щотижня організовував полювання у Сухолуччі.
Кравчук розповів про полювання олігархів з Януковичем Леонід Кравчук. print screen

"Завжди було не менше 20 людей. Були друзі Януковича, яких він добре знав. Завжди був Кучма, Пінчук, часто був Бойко. Новинський приїжджав, зрідка Клюєв приходив. До речі, синів Януковича ніколи не було, не знаю чому. Був Ярославський, був ще молодий харківський цей хлопець… Курченко", –  розповів перший президент України в інтерв’ю "Українській правді".

Перед початком мисливства навчені спеціалісти проводили інструктаж, як правильно полювати і нікого не поранити. Лише після цього гості бралися за зброю, додає Кравчук.

"Капличка там ще була. Перед і після полювання заходили в цю капличку. Там був священик, він освячував, щоб полювання не було диким", – говорить екс-президент.

"Випивали трошки. Хтось пив більше, хтось менше. Але відверто скажу: не пам'ятаю, щоб хтось був п’яний… Кожен виступав, щось пропонував. Була досить демократична обстановка. Якщо хтось говорив занадто багато, то Янукович його зупиняв. Не хамив, ввічливо казав: "Понятно, не треба далі!", – пригадує Кравчук. 

Нагадаємо, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що полював та вечеряв разом з Віктором Януковичем у ніч на 30 листопада 2013 року, коли на Майдані "Беркут" бив студентів.

 
 
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18 06 2018 11:20
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