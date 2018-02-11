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Кремль анонсував "ґрунтовну зустріч" Путіна і Трампа на саміті G20

Зустріч на G20 поки перебуває на стадії узгодження
Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп можуть провести "тривалу і ґрунтовну" зустріч в Аргентині на полях саміту G20.
Кремль анонсував "ґрунтовну зустріч" Путіна і Трампа на саміті G20 Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: The Daily Beast

"На "двадцятці" тривала і ґрунтовна (зустріч. – Ред.), а в Парижі - коротка", - сказав журналістам в помічник президента РФ Юрій Ушаков, інформує ТАСС.

Ушаков зазначив, що зустріч на G20 поки перебуває на стадії узгодження.

Саміт G20 в Аргентині запланований на 30 листопада – 1 грудня.

Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін під час майбутньої поїздки в Париж 11 листопада зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

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02 11 2018 15:58
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