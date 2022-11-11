кремль через агентів на Заході намагається дискредитувати ЗСУ та Україну – ГУР

росіяни створювали свою мережу за кордоном ще до початку повномасштабної війни.

Для проведення інформаційних операцій росіяни створювали свою мережу за кордоном ще до початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Мінооборони.

"Спецслужби країн-партнерів до нині виявляють людей, які є або агентами рф, або ж "агентами впливу" рф, які працюють із засобами масової інформації для проведення інформаційних операцій, як, наприклад, про вигаданий продаж Україною західного озброєння або застосування нашими Збройними силами "брудної бомби", – зазначив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

За його словами, росіяни намагаються унеможливити надходження зброї до України будь-якими способами. Залучені й космічна розвідка, і агентурна мережа, і всі засоби політичного та економічного шантажу. На фінансування цієї інформаційної кампанії витрачають мільйони доларів.

"Ця кампанія масштабна і поки неефективна. Проте країна-терорист не полишає спроб чинити вплив на країни Європи, зокрема Велику Британію, на німецьке суспільство", – пояснив спікер ГУР.