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кремль через агентів на Заході намагається дискредитувати ЗСУ та Україну – ГУР
Для проведення інформаційних операцій росіяни створювали свою мережу за кордоном ще до початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Мінооборони.
"Спецслужби країн-партнерів до нині виявляють людей, які є або агентами рф, або ж "агентами впливу" рф, які працюють із засобами масової інформації для проведення інформаційних операцій, як, наприклад, про вигаданий продаж Україною західного озброєння або застосування нашими Збройними силами "брудної бомби", – зазначив представник ГУР МО України Андрій Черняк.
За його словами, росіяни намагаються унеможливити надходження зброї до України будь-якими способами. Залучені й космічна розвідка, і агентурна мережа, і всі засоби політичного та економічного шантажу. На фінансування цієї інформаційної кампанії витрачають мільйони доларів.
"Ця кампанія масштабна і поки неефективна. Проте країна-терорист не полишає спроб чинити вплив на країни Європи, зокрема Велику Британію, на німецьке суспільство", – пояснив спікер ГУР.
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11 11 2022 14:55 МЕДІА
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