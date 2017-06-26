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Кремль готовий до будь-якого формату переговорів Трампа та Путіна

Пєсков констатував, що "на жаль, поки якихось конкретних напрацювань в цьому контексті немає"
В Кремлі заявили про готовність до будь-якого формату переговорів між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним.
Кремль готовий до будь-якого формату переговорів Трампа та Путіна Фото:ТАСС

"Протокольна сторона в даному випадку вторинна, оскільки мова йде про можливості першого особистого спілкування двох президентів", - заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Я думаю, що тут російська сторона буде готова на ту форму зустрічі, яка буде зручна для американців або навпаки", - відповів Пєсков на запитання, в якому протокольному форматі відбудеться бесіда лідерів РФ і США.

Пєсков констатував, що "на жаль, поки якихось конкретних напрацювань в цьому контексті немає".

Зазначимо, у Білому домі не підтвердили можливу зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа на саміті G-20 в Німеччині.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко 19 червня відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.
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26 06 2017 15:53
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