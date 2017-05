Кремль намагався зробити конгресмена США своїм "агентом впливу", - NYT

Відомого противника американських санкцій відносно Росії конгресмена Дану Рорабахера американські спецслужби ще в 2012 році попереджали про те, що Москва намагається завербувати його в якості "агента впливу".

Спецслужби США в 2012 році попередили конгресмена-республіканця Дану Рорабахера про те, що його можуть спробувати завербувати спецслужби з Росії. Про це сам республіканець розповів газеті The New York Times.

За словами Рорабахера, в 2012 році агент ФБР попередив його про те, що один із співробітників російського МЗС, з яким він зустрічався під час свого візиту в Москву, міг спробувати завербувати його в якості "агента впливу" - людини, якого російський уряд міг би використовувати, для того щоб просувати потрібну Москві політику.

"Вони говорили мені, що він якось пов'язаний з якоюсь російською розвідкою", - сказав Рорабахер і пояснив, що його попередили про те, що Москва "розглядала мене як людину, на яку можна вплинути".

Телефонне інтерв'ю Рорабахер дав виданню, після того як стало відомо про необережні висловлювання іншого конгресмена-республіканця з Каліфорнії, Кевіна Маккарті, про зв'язки Рорабахера з Росією. Це сталося на тлі призначення в США нового спеціального прокурора у справі про зв'язки команди Трампа з Росією - екс-глави ФБР Роберта Мюллера.

"Я думаю, що є дві людини, яким платить Путін: Рорабахер і Трамп", - сказав Маккарті в минулому році. На цьому тижні він заявив, що тоді просто невдало пожартував на цю тему. Однак в ФБР серйозно ставляться до ідеї, що російські спецслужби намагаються завербувати американських політиків, пише The New York Times, і той факт, що Рорабахер розповів про цей епізод, оцінюється виданням як приклад того, "як агресивно російські агенти намагалися вплинути на політику Вашингтона". Інформацію про те, що російська розвідка намагалася завербувати Рорабахера як "агента впливу", підтвердили виданню колишні і діючі співробітники американських спецслужб. За словами співрозмовників газети, Рорабахера ніколи не підозрювали в тому, що він безпосередньо працює на російську розвідку або отримує гроші від Москви, проте побоювалися, що його можуть використовувати без його відома. Крім самого Рорабахера, на тій же зустрічі зі співробітником російського МЗС, про яку йде мова, були присутні інші конгресмени з комітету з розвідки нижньої палати конгресу - республіканець Майк Роджерс і демократ Датч Рапперсбергер, вказує газета. Рапперсбергер заявив, що не пам'ятає, щоб на зустрічі був присутній агент ФБР, однак пам'ятає, як він і його колега нагадали Рорабахера про те, що Росія - "противник" США. Роджерс більш не є конгресменом і від коментарів відмовився. Сам Рорабахер на це заявив The New York Times, що оцінив попередження колег, але не потребував подібному нагадуванні. "Кожен раз, коли ви зустрічаєтеся з представником російського МЗС або російського уряду, ви припускаєте, що ці люди мають якесь відношення до російської розвідки", - сказав він.

Довідка:

Дана Рорабахер представляє інтереси штату Каліфорнія в палаті представників конгресу США. У комітеті у закордонних справах палати він очолює підкомітет по Європі, Євразії і новим загрозам.

У Росії він добре відомий - неодноразово відвідував Москву, зустрічався з російськими парламентаріями і, за його власними словами, знайомий з президентом Володимиром Путіним ще з тих часів, коли останній працював в мерії Санкт-Петербурга. "Конгресмен Дана Рорабахер вже багато років відомий як один з головних захисників Москви в Вашингтоні, а також як галасливий опонент санкцій політики США щодо Росії, - пише The New York Times. - Він також є одним з найвірніших союзників Трампа на Капітолійському пагорбі ". У січні 2017 року американський видання The Hill називало його одним з претендентів на пост посла США в Росії.

Нагадаємо, газета Washington Post з посиланням на джерела повідомила, що Трамп передав Лаврову і Кисляку під час зустрічі в Білому домі інформацію про діяльність угруповання "Ісламська держава".

Водночас, у Білому домі спростували передачу Трампом главі МЗС РФ секретної інформації.

Пізніше, конгресмени США заявили, що важлива інформація, яку Трамп повідомив Лаврову, була представлена США розвідкою Ізраїля.

В свою чергу, президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова надати сенату США запис зустрічі міністра закордонних справ Сергія Лаврова з американським президентом Дональдом Трампом.