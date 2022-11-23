кремль не доб’ється переговорів своїми обстрілами, - Секретар РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що кремль не доб'ється своїми обстрілами бажання України піти на переговори з країною-агресором.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що кремль не доб'ється своїми обстрілами бажання України піти на переговори з країною-агресором.

"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини", написав він у твітер.

За його словами, обстріли нашої країни викликають лише бажання "нищити рашистську потвору".

"З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони", - наголосив Данилов.

Сьогодні, 23 листопада росіяни нанесли черговий ракетний удар по багатьох регіонах України, через що пошкоджені об'єкти інфраструктури та житловий сектор, є загиблі.