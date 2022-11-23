ПОЛІТИКА НОВИНИСекретар РНБО Олексій Данілов заявив, що кремль не доб'ється своїми обстрілами бажання України піти на переговори з країною-агресором.
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кремль не доб’ється переговорів своїми обстрілами, - Секретар РНБО
Фото : УНІАН
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що кремль не доб'ється своїми обстрілами бажання України піти на переговори з країною-агресором.
"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини", написав він у твітер.
За його словами, обстріли нашої країни викликають лише бажання "нищити рашистську потвору".
"З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони", - наголосив Данилов.
Сьогодні, 23 листопада росіяни нанесли черговий ракетний удар по багатьох регіонах України, через що пошкоджені об'єкти інфраструктури та житловий сектор, є загиблі.
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23 11 2022 16:05 МЕДІА
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