Кремль не знає меж у своїх прихованих намірах, - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що гібридна війна, яку веде Росія, перетворюється у повномасштабну світову гібридну війну.

"Сьогодні нам не залишається нічого іншого, як визнати, що гібридна війна, яку веде Росія, поступово перетворюється у повномасштабну світову гібридну війну", - заявив Порошенко під час виступу на Мюнхенській конференції, яку транслював телеканал "112 Україна".

Президент закликав протистояти спробам Росії "знищити нашу єдність і зруйнувати наші демократії".

"Кремль не знає меж у своїх прихованих намірах. Немає країни, яка була б так добре знайома з гібридною тактикою Москви, як Україна. Ось чому я закликаю весь світ: у наших з вами інтересах протистояти спробам Росії знищити нашу єдність і зруйнувати наші демократії", - сказав Порошенко.

Додамо, що Порошенко також закликає не визнавати результати майбутніх виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.