Кремль не знає меж у своїх прихованих намірах, - Порошенко
"Сьогодні нам не залишається нічого іншого, як визнати, що гібридна війна, яку веде Росія, поступово перетворюється у повномасштабну світову гібридну війну", - заявив Порошенко під час виступу на Мюнхенській конференції, яку транслював телеканал "112 Україна".
Президент закликав протистояти спробам Росії "знищити нашу єдність і зруйнувати наші демократії".
"Кремль не знає меж у своїх прихованих намірах. Немає країни, яка була б так добре знайома з гібридною тактикою Москви, як Україна. Ось чому я закликаю весь світ: у наших з вами інтересах протистояти спробам Росії знищити нашу єдність і зруйнувати наші демократії", - сказав Порошенко.
Додамо, що Порошенко також закликає не визнавати результати майбутніх виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.
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