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Кремль відреагував на закон США про санкції проти Росії

Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде вводити нові обмеження для США
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підписання президентом США Дональдом Трампом закону про нові санкції проти Росії, КНДР і Ірану де-факто нічого не змінює.
Кремль відреагував на закон США про санкції проти Росії Дмитро Пєсков. Фото: telegrafist.org

"Це не новина. Справа в тому, що був прийнятий законопроект і з підписом або без підпису президента (США) він би ставав законом автоматом. Тобто де-факто це нічого не змінює", - заявив він Пєсков.

Про це повідомляє РІА Новини

Представник глави Кремля наголосив, що нових заходів у відповідь з боку Росії на санкції США не буде. Раніше прийняті відповідні заходи залишаються в силі.

Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав закон, що передбачає введення нових санкцій проти Росії.

Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".

Згідно з документом, Вашингтон підтримує офіційний Київ у відновленні суверенітету і територіальної цілісності, засуджує і протидіє спробам Кремля дестабілізувати ситуацію в Україні, не визнає анексію Криму і продовжує протидіяти реалізації проекту Північний потік-2.

 

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02 08 2017 20:49
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