Кремль відреагував на закон США про санкції проти Росії

Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде вводити нові обмеження для США

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підписання президентом США Дональдом Трампом закону про нові санкції проти Росії, КНДР і Ірану де-факто нічого не змінює.

"Це не новина. Справа в тому, що був прийнятий законопроект і з підписом або без підпису президента (США) він би ставав законом автоматом. Тобто де-факто це нічого не змінює", - заявив він Пєсков.

Про це повідомляє РІА Новини.

Представник глави Кремля наголосив, що нових заходів у відповідь з боку Росії на санкції США не буде. Раніше прийняті відповідні заходи залишаються в силі.

Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав закон, що передбачає введення нових санкцій проти Росії.

Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".

Згідно з документом, Вашингтон підтримує офіційний Київ у відновленні суверенітету і територіальної цілісності, засуджує і протидіє спробам Кремля дестабілізувати ситуацію в Україні, не визнає анексію Криму і продовжує протидіяти реалізації проекту Північний потік-2.