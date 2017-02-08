Кремль відреагував на закон США про санкції проти Росії
"Це не новина. Справа в тому, що був прийнятий законопроект і з підписом або без підпису президента (США) він би ставав законом автоматом. Тобто де-факто це нічого не змінює", - заявив він Пєсков.
Про це повідомляє РІА Новини.
Представник глави Кремля наголосив, що нових заходів у відповідь з боку Росії на санкції США не буде. Раніше прийняті відповідні заходи залишаються в силі.
Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав закон, що передбачає введення нових санкцій проти Росії.
Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".
Згідно з документом, Вашингтон підтримує офіційний Київ у відновленні суверенітету і територіальної цілісності, засуджує і протидіє спробам Кремля дестабілізувати ситуацію в Україні, не визнає анексію Криму і продовжує протидіяти реалізації проекту Північний потік-2.
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