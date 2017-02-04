Кремль використовує питання обміну полоненими як політичну зброю, – Луценко

За словами генпрокурора, обмін полоненими із бойовиками поки не проводять "через нестачу волі з боку сепаратистів"

Глава ГПУ Юрій Луценко заявив, що питання обміну полоненими – питання не політичне, а практичне, але зазначив, що воно "використовується Кремлем як політична зброя".

Про це заявив генеральний прокурор розповів в інтерв'ю німецькому журналу Bild, пише "Новое Время".

"Ми вже пережили кілька успішних хвиль обміну полоненими. Цього більше не відбувається. Ми маємо список, але через нестачу волі з боку сепаратистів обмін не може відбутися", – сказав Луценко.

Також він прокоментував пункт 6 мінських домовленостей про врегулювання ситуації на сході України, який вимагає звільнення і обміну всіх заручників і утримуваних осіб.

"Проблема в наступному: якщо я хочу передати особу іншій стороні, стосовно якої ведеться розслідування, то я повинен спочатку закрити справу. Особи, які вже були засуджені, можуть бути помилувані, потім обміняні. Але якщо обмін не відбудеться ні завтра, ні через тиждень, ні через місяць, то ми маємо проблему, оскільки ми не можемо ні відпустити людину, ні утримувати її", – сказав Луценко.

Генпрокурор також додав, що важко передбачити, коли бойовики погодяться на обмін.

"Якщо ми не знаємо, коли сепаратисти погодяться на обмін, і нам доведеться півроку чекати його, мені доведеться кожен раз по-новому відкривати справу. Щодня отримуємо дзвінки, мовляв, готуємо обмін, і кожен день я змушений закривати і потім знову відкривати справу. Якщо у мене буде гарантія, що обмін відбудеться тоді-то і тоді-то, я це зроблю. А якщо кожен раз будуть переносити, ця особа буде продовжувати перебувати в сірій зоні".

Саме це, за словами генпрокурора, є поясненням того, що люди утримуються в камерах досудового слідства без оголошення звинувачення. При цьому він зазначив, що їх можуть відвідувати рідні, вони мають право отримувати подарунки і виходити на прогулянку.

"Ми не можемо стверджувати те ж саме про наших людей, яких утримують сепаратисти", – підкреслив генпрокурор.

Як заявив Луценко, з метою майбутнього обміну без пред'явлення звинувачення в даний час утримуються близько 100 осіб.

Глава ГПУ наголосив, що питання обміну полоненими – питання не політичне, а практичне, але зазначив, що воно "використовується Кремлем як політична зброя".

Нагадаємо, радник глави Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що за три роки російської агресії на Донбасі звільнено або знайдено 3136 осіб, вважаються зниклими безвісти 416 осіб.

Згідно з оновленою інформацією, сьогодні в списку зниклих безвісти 418 осіб. Також у заручниках у бойовиків перебувають 118 цивільних і військових українців.