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Кремль вимагає у Fox News вибачень за те, що назвали Путіна вбивцею

РФ "вважає подібні слова кореспондента Fox News неприпустимими й образливими"
Адміністрація президента Росії вимагає вибачень від американського телеканалу Fox News, ведучий якого назвав Володимира Путіна вбивцею.
Кремль вимагає у Fox News вибачень за те, що назвали Путіна вбивцею Фото: obozrevatel.com

РФ "вважає подібні слова кореспондента Fox News неприпустимими й образливими". Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Нагадаємо, в  інтерв'ю з американським президентом Дональдом Трампом ведучий Fox News Білл О'Райлі запитав його про ставлення до Путіна. Коли Трамп заявив, що поважає Путіна, О'Райлі зауважив: "Але ж він вбивця". На це Трамп відповів, що в США теж багато вбивць.

Відповідь Трампа прес-секретар не прокоментував. 

Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що поважає російського президента Володимира Путіна, але це не означає, що він обов'язково з ним порозуміється.

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06 02 2017 12:25
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