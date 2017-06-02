ПОЛІТИКА НОВИНИАдміністрація президента Росії вимагає вибачень від американського телеканалу Fox News, ведучий якого назвав Володимира Путіна вбивцею.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кремль вимагає у Fox News вибачень за те, що назвали Путіна вбивцею
РФ "вважає подібні слова кореспондента Fox News неприпустимими й образливими"
Фото: obozrevatel.com
РФ "вважає подібні слова кореспондента Fox News неприпустимими й образливими". Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
Нагадаємо, в інтерв'ю з американським президентом Дональдом Трампом ведучий Fox News Білл О'Райлі запитав його про ставлення до Путіна. Коли Трамп заявив, що поважає Путіна, О'Райлі зауважив: "Але ж він вбивця". На це Трамп відповів, що в США теж багато вбивць.
Відповідь Трампа прес-секретар не прокоментував.
Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що поважає російського президента Володимира Путіна, але це не означає, що він обов'язково з ним порозуміється.
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06 02 2017 12:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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