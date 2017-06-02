Кремль вимагає у Fox News вибачень за те, що назвали Путіна вбивцею

Адміністрація президента Росії вимагає вибачень від американського телеканалу Fox News, ведучий якого назвав Володимира Путіна вбивцею.

РФ "вважає подібні слова кореспондента Fox News неприпустимими й образливими". Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Нагадаємо, в інтерв'ю з американським президентом Дональдом Трампом ведучий Fox News Білл О'Райлі запитав його про ставлення до Путіна. Коли Трамп заявив, що поважає Путіна, О'Райлі зауважив: "Але ж він вбивця". На це Трамп відповів, що в США теж багато вбивць.

Відповідь Трампа прес-секретар не прокоментував.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що поважає російського президента Володимира Путіна, але це не означає, що він обов'язково з ним порозуміється.