Кремль визнав, що у Сирії можуть воювати найманці з Росії
"Ні, не бачимо (підстав для перевірки даних про втрати - Ред.)", - сказав він журналістам. "Дані (в Кремль - Ред.) надходять по лінії Міноборони, керуватися треба цими даними, саме вони є офіційними", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, прокоментувавши публікацію агентства Reuters, де стверджується, що число загиблих росіян в Сирії вище, ніж було офіційно заявлено, передає Європейська правда з посиланням на ТАСС.
"Якщо є в Сирії якісь російські громадяни-добровольці і так далі, це не по лінії держави, і до Міноборони не має ніякого відношення", - заявив Пєсков.
"Тому тут потрібно у Reuters цікавитися, звідки ця інформація і які у них джерела", - сказав він.
Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що у Сирії за 2017 рік загинуло щонайменше 40 російських військовослужбовців та приватних підрядників, попри офіційні заяви Росії про десять загиблих.
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