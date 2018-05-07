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"Кремлівська пропаганда": У БПП відреагували на слова Тимошенко щодо плану Порошенка зірвати вибори

"Хочемо нагадати для Юлії Тимошенко, що це Росія розв'язала цю війну"
Фракція Блоку Петра Порошенка у Верховній Раді вважає, що заява лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко про бажання президента Петра Порошенка розв'язати "велику війну" на Донбасі - це "безсовісне застосування темників махрової кремлівської пропаганди".
"Кремлівська пропаганда": У БПП відреагували на слова Тимошенко щодо плану Порошенка зірвати вибори Фото: qha.com.ua

"Хочемо нагадати для Юлії Тимошенко, що це Росія напала на Україну і це Росія розв'язала цю війну. І навіть Тимошенко не варто забувати, що це Президент України організував боротьбу з агресором і відновлення української армії. Це Петро Порошенко очолив дипломатичний фронт, де Росія зазнає дражливих поразок через економічні санкції. Це глава держави вже домігся звільнення декількох тисяч заручників і вимагає звільнення кожного українця, який перебуває в полоні в Росії або на окупованих територіях", - йдеться у заяві на сайті БПП.

Нагадаємо, що Юлія Тимошенко заявила, що Президент, нібито, хоче запровадити воєнний стан і не проводити вибори президента у 2019 році.

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05 07 2018 18:12
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