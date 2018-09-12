Кремлівські боти в Twitter поширювали фейки про протести у Франції, - Bloomberg

У Twitter нарахували сотні активних проросійських акаунтів, які активно писали про протести у Франції

Прокремлівські фейкові Twitter-аккаунти поширювали неправдиву інформацію про протести "жовтих жилетів" у Франції, спрямовану проти президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на Альянс забезпечення демократії, підрозділ Німецького Фонду Маршалла США, який відстежує активність ботів і проросійську діяльність в мережі.

За даними Альянсу, 600 проросійських twitter-акаунтів зараз активно висвітлюють протести у Франції. Ці сторінки, що раніше в основному писали про ситуацію в США або Великій Британії, тепер найбільш часто використовують хештег, присвячений "жовтим жилетам".

"Цей показник свідчить про те, що існує зацікавленість у посиленні конфлікту", - стверджує експерт Альянсу Брет Шафер.

Найбільш популярна тема останніх твітів – це те, що французька поліція нібито перебуває на межі заколоту і готова перейти на бік протестувальників.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.