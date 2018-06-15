Кріштіано Роналду отримав 2 роки в'язниці умовно і штраф 18,8 млн євро через несплату податків

Податкове управлінням Іспанії покарало нападника мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду за приховування доходів від використання іміджевих прав.

Кріштіану визнав чотири податкові злочини, за кожен з яких отримав по шість місяців умовно, пише El Mundo.

Спочатку звинувачення вимагало для Кріштіану 8 років в'язниці і 28 мільйонів євро штрафу. У сезоні-2017/18 на рахунку Роналду 44 голи у 44 матчах за "Реал" у всіх турнірах.

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Нагадаємо, що у розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів про офшори, пов'язані з панамською компанією Mossack Fonseca, потрапив аргентинський футболіст Ліонель Мессі .

Згодом, в Іспанії футболіста "Барселони" Ліонеля Мессі разом з батьком звинуватили від ухилення від сплати податків.

Додамо, що португалець Кріштіану Роналду приховав від податків мільйони євро, використовуючи офшорні схеми.