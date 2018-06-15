НОВИНИПодаткове управлінням Іспанії покарало нападника мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду за приховування доходів від використання іміджевих прав.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кріштіано Роналду отримав 2 роки в'язниці умовно і штраф 18,8 млн євро через несплату податків
Португалець "потрапив" на велику суму
Фото: Ірина Горбасьова / ukraine2012.gov.ua
Кріштіану визнав чотири податкові злочини, за кожен з яких отримав по шість місяців умовно, пише El Mundo.
Спочатку звинувачення вимагало для Кріштіану 8 років в'язниці і 28 мільйонів євро штрафу. У сезоні-2017/18 на рахунку Роналду 44 голи у 44 матчах за "Реал" у всіх турнірах.
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Нагадаємо, що у розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів про офшори, пов'язані з панамською компанією Mossack Fonseca, потрапив аргентинський футболіст Ліонель Мессі.
Згодом, в Іспанії футболіста "Барселони" Ліонеля Мессі разом з батьком звинуватили від ухилення від сплати податків.
Додамо, що португалець Кріштіану Роналду приховав від податків мільйони євро, використовуючи офшорні схеми.
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