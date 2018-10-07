Кріштіану Роналду став гравцем італійського "Ювентусу"

Роналду сам попросив керівництво мадридського клубу відпустити його в "Ювентус

Нападник мадридського "Реалу" та збірної Португалії Кріштіану Роналду перейшов до туринського "Ювентусу".

Роналду сам попросив керівництво мадридського клубу відпустити його в "Ювентус", тому "Реал" дав згоду на цей трансфер.

"Сьогодні "Реал" хотів би подякувати гравцю, який довів, що є кращим у світі та пов’язаний з одним з найяскравіших періодів в історії нашого клубу та світового футболу", - повідомляє прес-служба "Реалу".