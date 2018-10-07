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Кріштіану Роналду став гравцем італійського "Ювентусу"

Роналду сам попросив керівництво мадридського клубу відпустити його в "Ювентус
Нападник мадридського "Реалу" та збірної Португалії Кріштіану Роналду перейшов до туринського "Ювентусу".
Кріштіану Роналду став гравцем італійського "Ювентусу" Кріштіану Роналду. Фото: skysports.com

Роналду сам попросив керівництво мадридського клубу відпустити його в "Ювентус", тому "Реал" дав згоду на цей трансфер.

"Сьогодні "Реал" хотів би подякувати гравцю, який довів, що є кращим у світі та пов’язаний з одним з найяскравіших періодів в історії нашого клубу та світового футболу", -  повідомляє прес-служба "Реалу".

За даними УЄФА, станом на вересень 2017 року мадридський "Реал" – найпопулярніший клуб Європи. Його підтримує понад 7,3 млн фанатів. "Ліверпуль" у топ-10 популярних клубів на 8 місці, за британців уболіває трохи більше 4 мільйонів футбольних фанатів.

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10 07 2018 19:53
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