Кросовер Skoda Kodiaq будуть збирати в Україні

На Kodiaq будет доступна адаптивна підвіска, яка дозволить вибирати між трьома режимами: Normal, Comfort і Sport

Закарпатський завод компанії "Єврокар" почне збирати кросовер Skoda Kodiaq.

Директор з маркетингу компанії "Єврокар" Сергій Боровик зазначає, що конкурувати Skoda Kodiaq на українському ринку буде з найбільш продаваним за підсумками останніх дев'яти місяців кросовером Kia Sportage, а також з Hyundai Santa Fe, вартість яких починається від 18,8 тисяч євро і 33,3 тисяч євро відповідно, інформує zakarpattya.net.

У "Єврокарі" зазначили, що будуть випускати ті самі модификації, що й на західному ринку.

Тобто передньо- або повнопривідні моделі. У моторній лінійці буде три бензинових турбованих двигуни потужністю 125, 150 і 180 к.с. і два турбодизелі - по 150 і 190 к.с.

Можна буде вибрати комплектацію із 6-ступінчастою механічною або 6 і 7-ступінчастими роботизованими DSG коробками передач. Як опція на Kodiaq будет доступна адаптивна підвіска, яка дозволить вибирати між трьома режимами: Normal, Comfort і Sport.



Фото: epravda.com.ua

Швидкість розгону до 100 км/год у 125-сильного кросовера сягне 11 секунд. А в більш потужного 180-сильного з бензиновим двигуном – 8 секунд.

Вартість цих автомобілів для нашої країни поки не визначено: "Усе залежатиме від передбачуваного обсягу продажів", - говорить директор з маркетингу компанії "Єврокар" Олена Кубишина.

У Європі їхня ціна стартує від 24,5 тисяч євро. В Україні ціна Skoda зазвичай майже не відрізняється від європейської.

Збирати нові кросовери будуть на закарпатському заводі "Єврокару", і ступінь локалізації при цьому не перевищить 50%, як і у випадку з іншими моделями цієї марки, що випускаються в Україні. "Тобто без фарбування і зварювання", - пояснює аналітик ІК "Арт-Капітал" Олексій Андрейченко.