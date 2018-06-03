Кросовер Volvo став найкращим автомобілем року в Європі

Кросовер Volvo XC40 став переможцем конкурсу "Європейський автомобіль року".

Шведська марка отримала цю премію вперше. Результати голосування оголосили напередодні Женевського автосалону, пише Motor.

Кросовер Volvo XC40 отримав 325 голосів, наступний за ним хетчбек Seat Ibiza - 242 голоси, третім з результатом 226 голосів став седан BMW 5 серії.

У список номінантів на премію також увійшли Kia Stinger (204 бали), Citroen C3 Aircross (171 бал), Audi A8 (169 балів) і Alfa Romeo Stelvio (163 бали).

Раніше переможцем премії "Європейський автомобіль року" ставали Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat, Peugeot 308 і Volkswagen Golf.

Нагадаємо, що Volvo Car Group оголосила, що з 2019 року всі нові моделі цієї марки матимуть електричну або гібридну версію.