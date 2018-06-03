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Кросовер Volvo став найкращим автомобілем року в Європі

Друге місце посів хетчбек Seat Ibiza
Кросовер Volvo XC40 став переможцем конкурсу "Європейський автомобіль року".
Кросовер Volvo став найкращим автомобілем року в Європі Фото: з вільних джерел

Шведська марка отримала цю премію вперше. Результати голосування оголосили напередодні Женевського автосалону, пише Motor.

Кросовер Volvo XC40 отримав 325 голосів, наступний за ним хетчбек Seat Ibiza - 242 голоси, третім з результатом 226 голосів став седан BMW 5 серії.

У список номінантів на премію також увійшли Kia Stinger (204 бали), Citroen C3 Aircross (171 бал), Audi A8 (169 балів) і Alfa Romeo Stelvio (163 бали).

Раніше переможцем премії "Європейський автомобіль року" ставали Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat, Peugeot 308 і Volkswagen Golf.

Нагадаємо, що Volvo Car Group оголосила, що з 2019 року всі нові моделі цієї марки матимуть електричну або гібридну версію.

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06 03 2018 10:37
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