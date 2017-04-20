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Крим – історично російська територія, - Фійон

"Марно говорити про те, що Росія повинна покинути Крим, цього ніколи не станеться", - Фійон
Кандидат у президенти Франції від Республіканської партії Франсуа Фійон заявив, що Кримський півострів історично, культурологічно, лінгвістично є російським.
Крим – історично російська територія, - Фійон Франсуа Фійон. Фото: zdf.de

За його словами, в ситуації з приєднанням Криму до Російської Федерації потрібно поважати право його жителів на самовизначення, - повідомляє французька газета Figaro.

"Не треба порушувати два фундаментальних і суперечливих принципи - повага кордонів та міжнародного права, а також право народу на самовизначення", - переконаний Фійон.

Крім того, він додав, що, можливо, рішення питання з Кримом можна знайти, організувавши конференцію щодо Криму під егідою Організації Об'єднаних Націй.

"Марно говорити про те, що Росія повинна покинути Крим, цього ніколи не станеться", - підсумував Фійон.

Напередодні невідомий обсипав борошном кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона.

Нагадаємо, що кандидат від Консервативної партії Фійон, який є знаним прихильником політики Володимира Путіна, заявив, що Росія є "небезпечною" країною.

 

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