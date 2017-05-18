Крим було втрачено через системну помилку української влади, - Наливайченко
"Ключовою помилкою усіх українських гілок влади, зокрема і президентів було те, що представники кримськотатарського народу були майже не представлені в українських органах влади, як і на території України, так і в Криму. Маю на увазі уряд, суди, правоохоронні органи, зокрема СБУ", - наголосив політик в ефірі каналу ATR.
На переконання Наливайченка відстоювати власні національні інтереси представникам кримськотатарского народу потрібно у новоствореному легітимному урядові Кримської автономії.
"На території України треба запустити всі механізми і державну підтримку на навчання, роботу та підготовку кримськотатарської еліти. Вони мають опікуватися питаннями самоврядування, вести реєстр населення Криму та усіх земель. Знати, хто втратив нерухомість і бізнес у Криму", - наголосив він.
Екс-голова СБУ навів приклад, як після зради Кримської СБУ і зокрема "Альфи", на території України були створені нові підрозділи кримської служби безпеки, пізніше, так само була створена і прокуратура Криму.
"Крим ми точно будемо повертати і ці інститути, люди, еліта кримськотатарского народу готуватиме підґрунтя для повноцінного повернення на рідну землю. Ця земля належить їм, а не агресору", - наголосив лідер руху "Справедливість".
Нагадаємо, що прокуратура Криму підписала повідомлення про підозру Йосипу Сталіну і Лаврентію Берії в насильницькому переселенні в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Кримської АРСР.
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