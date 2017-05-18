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Крим було втрачено через системну помилку української влади, - Наливайченко

Крим було втрачено, але є шанс повернути, - зауважив політик, який має власний "план повернення Криму"
Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вважає, що Крим було втрачено через системну помилку української влади.
Крим було втрачено через системну помилку української влади, - Наливайченко Валентин Наливайченко. Фото: прес-служба

"Ключовою помилкою усіх українських гілок влади, зокрема і президентів було те, що представники кримськотатарського народу були майже не представлені в українських органах влади, як і на території України, так і в Криму. Маю на увазі уряд, суди, правоохоронні органи, зокрема СБУ", - наголосив політик в ефірі каналу ATR.

На переконання Наливайченка відстоювати власні національні інтереси представникам кримськотатарского народу потрібно у новоствореному  легітимному урядові Кримської автономії. 

"На території України треба запустити всі механізми і державну підтримку на навчання, роботу та підготовку кримськотатарської еліти. Вони мають опікуватися питаннями самоврядування, вести реєстр населення Криму та усіх земель. Знати, хто втратив нерухомість і бізнес у Криму", - наголосив він.

Екс-голова СБУ навів приклад, як після зради Кримської СБУ і зокрема "Альфи", на території України були створені нові підрозділи кримської служби безпеки, пізніше, так само була створена і прокуратура Криму.  

"Крим ми точно будемо повертати і ці інститути, люди, еліта кримськотатарского народу готуватиме підґрунтя для повноцінного повернення на рідну землю. Ця земля належить їм, а не агресору", - наголосив лідер руху "Справедливість".

Нагадаємо, що прокуратура Криму підписала повідомлення про підозру Йосипу Сталіну і Лаврентію Берії в насильницькому переселенні в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Кримської АРСР.

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18 05 2017 21:34
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