Крим було взято Росією за президенства Обами, - Трамп

Президент США натякає, що Обама був надто м'яким

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наголосив, що Росія захопила Крим, коли президентом був Барак Обама.

"Крим було взято Росією впродовж адміністрації Обами. Чи був Обама надто м’яким до Росії?", – написав Трамп у Twitter.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.

Нагадаємо, Білий дім опублікував заяву президента США Дональда Трампа про його подальшу політику щодо Росії. Серед очікувань, озвучених американським президентом – повернення Росією Криму і деескалація в Україні в цілому.

У свою чергу в Адміністрації Президента України позитивно оцінили заяву Білого дому про те, що Росія повинна повернути Крим Україні.

У Росії вважають, що заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язана з бажанням адміністрації США "приглушити" невдоволення американців Дональдом Трампом.