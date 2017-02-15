Крим було взято Росією за президенства Обами, - Трамп
"Крим було взято Росією впродовж адміністрації Обами. Чи був Обама надто м’яким до Росії?", – написав Трамп у Twitter.
Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.
Нагадаємо, Білий дім опублікував заяву президента США Дональда Трампа про його подальшу політику щодо Росії. Серед очікувань, озвучених американським президентом – повернення Росією Криму і деескалація в Україні в цілому.
У свою чергу в Адміністрації Президента України позитивно оцінили заяву Білого дому про те, що Росія повинна повернути Крим Україні.
У Росії вважають, що заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язана з бажанням адміністрації США "приглушити" невдоволення американців Дональдом Трампом.
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