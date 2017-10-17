Крим можна повернути тільки після знищення Росії в існуючому режимі, - Тука

Тука переконаний, що "жодним документом, законом, підзаконним актом, ми не повернемо собі ні Донбас, ні Крим"

Заступник міністра у справах окупованих територій Георгій Тука вважає, що законопроект щодо реінтеграції Криму не допоможе повернути окупований півострів.

"Я вважаю, якщо шляхи повернення контролю на Донбас я бачу і розумію, то шляхи повернення Криму, окрім знищення Росії як держави в існуючому режимі, іншого шляху я на сьогодні не бачу. І приймати будь-які закони з цього приводу я вважаю просто політиканством. І коли я чую заяви деяких наших винятково популістів, що “злочинна влада нічого не зробила для Криму”, вибач, жодним документом, законом, підзаконним актом ми не повернемо собі ні Донбас, ні Крим", - заявив Тука, повідомляє УНН.

"Лише тільки покрокова компіляція дій. І документи, і підвищення боєздатності війська, і підвищення економічної і фінансової спроможності України, і підсилення рівня громад, все це винятково в компіляції, як пазли, один до одного складатимуться, тільки таким шляхом ми повернемо собі територію", - додав він.

Нагадаємо, у червні Георгій Тука заявив, що Росія постійно нарощує військовий потенціал на території анексованого півострова Крим.