Крим під окупацією Росії є сірою зоною безправ'я, – МЗС Польщі
Про це йдеться в заяві МЗС Польщі з нагоди третьої річниці окупації Криму Росією, повідомляє Укрінформ.
“Польща не визнає анексію Криму і незмінно підтримує територіальну цілісність України у кордонах, визнаних міжнародним правом”, – інформує польське зовнішньополітичне відомство.
МЗС наголосило, що Польща разом з усією міжнародною спільнотою закликає Росію припинити окупацію Криму.
“Це необхідний елемент тривалого, мирного врегулювання російсько-українського конфлікту. До цього часу ми підтримуємо збереження санкцій, накладених Євросоюзом, США, Канадою й іншими країнами у відповідь на нелегальні російські дії”, – підкреслюється в заяві польського зовнішньополітичного відомства.
Зазначається, що відновлення фундаменту, на який спирається співпраця і безпека в Європі, має залишитися основною метою діяльності усієї євроатлантичної спільноти.
МЗС Польщі також висловило занепокоєння станом дотримання прав людини на Кримському півострові, зокрема прав нацменшин. Польська дипломатія висловила занепокоєння з приводу того, що Росія блокує доступ до Криму міжнародних організацій, як здійснюють моніторинг за дотриманням прав людини.
“Ми засуджуємо переслідування, які Росія здійснює у Криму з метою придушення усілякого опору і зміцнення позиції окупаційної влади. З таким же занепокоєнням ми спостерігаємо за поступовою мілітаризацією півострова. Це не лише безпосередньо загрожує країнам басейну Чорного моря, але й сприяє дестабілізації усієї Центрально-Східної Європи”, – наголошує МЗС Польщі.
Як звертає увагу польське зовнішньополітичне відомство, відсутність можливості для ООН, ОБСЄ чи Ради Європи бути присутніми у Криму призвела до появи “сірої зони безправ'я” у центрі Європи.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що рішення Росії про визнання "паспортів" "ДНР" та "ЛНР" підриває суверенітет України і є свідченням подальших намірів Москви дестабілізувати ситуацію в Україні.
Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський вважає, що Україна має стати гарантом безпеки у регіоні Східної Європи.
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