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Крим планує відновити поромне сполучення з Туреччиною

Про порти, які будуть задіяні в Туреччині, наразі невідомо
Росія планує відновити поромне сполучення анексованого Криму з Туреччиною до кінця осені.
Крим планує відновити поромне сполучення з Туреччиною Фото: crimeanblog.blogspot.com

Про це повідомив гендиректор держпідприємства "Кримські морські порти" Алексєй Волков, пише ТАСС.

"Провели зустріч з експедиторами, судновласниками щодо початку роботи прямої автопаромной лінії Туреччина - Крим - Туреччина. Час, коли запустимо, вважаю, буде восени", - сказав він.

За словами Волкова, передбачається, що пором зможе ходити в Туреччину з порту Керч, найближчого до автомобільного мосту через Керченську протоку.

Про порти, які будуть задіяні в Туреччині, наразі невідомо.

Представник РФ зазначив, що поромна лінія буде використовуватися для доставки овочів і фруктів з Туреччини і м'яса - з Криму.

"Порти і служби готові. Надані комфортні умови майбутньої співпраці. Чекаємо рішення партнерів та підписання договору", - зазначив Волков.

За його словами, що морське пасажирське сполучення з Туреччиною планується запустити в 2019 році.

"У зв'язку з потеплінням відносин Росії і Туреччини, думаю, ми спрацюємо", - додав Волков.

У жовтні 2017 року турецька влада прийняла рішення не приймати кораблі, що прибували з портів Криму. Заборона стосується кораблів під будь-яким прапором.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури 16 червня 2014 року закрило для міжнародного судноплавства морські порти, розташовані на території Криму в Євпаторії, Керчі, Севастополі, Феодосії та Ялті.

Кабінет міністрів України оприлюднив на офіційному урядовому порталі рішення №415-р від 29 квітня, згідно з яким п’ять кримських портів не зможуть приймати закордонні судна.

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16 08 2018 13:57
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