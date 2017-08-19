CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКрим ніколи не повернеться у склад України, його слід визнати частиною Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Крим слід визнати частиною Росії, - кандидат в канцлери Німеччини
Гауланд також зазначає, що санкції нічого не принесуть
Фото: з відкритих джерел
"Крим ніколи не повертається до України. Санкції нічого не принесуть", - заявив заступник голови німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Александер Гауланд в інтер’ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє Die Welt.
"Росія є державою у Європі і ми повинні інтегрувати її у європейський порядок. Потрібно зупинити її протиставляння НАТО", - заявив Гауланд.
Нагадаємо, раніше глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати".
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19 08 2017 13:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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