Крим слід визнати частиною Росії, - кандидат в канцлери Німеччини

Гауланд також зазначає, що санкції нічого не принесуть

Крим ніколи не повернеться у склад України, його слід визнати частиною Росії.

"Крим ніколи не повертається до України. Санкції нічого не принесуть", - заявив заступник голови німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Александер Гауланд в інтер’ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє Die Welt.

"Росія є державою у Європі і ми повинні інтегрувати її у європейський порядок. Потрібно зупинити її протиставляння НАТО", - заявив Гауланд.