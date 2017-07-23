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"Крим це - частина Росії": сербський режисер прибув в анексований Крим давати концерт

Серб планує оглянути визначні пам'ятки анексованого півострова
Сербський режисер і музикант Емір Кустуріца у неділю, 23 липня, прилетів до анексованого Криму.
"Крим це - частина Росії": сербський режисер прибув в анексований Крим давати концерт Фото: з відкритих джерел

Режисер прибув в анексований Крим зі своєю фолк-рок-групою The No Smoking Orchestra. Разом з групою він планує дати концерт у неділю в Ялті, повідомляє ТАСС.

Крім того, режисер у коментарі російським журналістам висловив переконання, що Крим це - "теж частина Російської Федерації".

Кустуріца також заявив, що планує оглянути визначні пам'ятки анексованого півострова для можливих зйомок фільму.

Відзначимо, Кустуріца неодноразово заявляв про свою підтримку Росії щодо Криму і Донбасу.

Нагадаємо, що у "чорний список" сайту "Миротворець" потрапив американський актор Стівен Сігал, який відвідував анексований Крим.

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23 07 2017 16:58
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