"Крим це - частина Росії": сербський режисер прибув в анексований Крим давати концерт

Сербський режисер і музикант Емір Кустуріца у неділю, 23 липня, прилетів до анексованого Криму.

Режисер прибув в анексований Крим зі своєю фолк-рок-групою The No Smoking Orchestra. Разом з групою він планує дати концерт у неділю в Ялті, повідомляє ТАСС.

Крім того, режисер у коментарі російським журналістам висловив переконання, що Крим це - "теж частина Російської Федерації".

Кустуріца також заявив, що планує оглянути визначні пам'ятки анексованого півострова для можливих зйомок фільму.

Відзначимо, Кустуріца неодноразово заявляв про свою підтримку Росії щодо Криму і Донбасу.

Нагадаємо, що у "чорний список" сайту "Миротворець" потрапив американський актор Стівен Сігал, який відвідував анексований Крим.