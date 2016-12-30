Кримчан масово залишають без світла
"30 грудня з 11.00 і понині через несприятливі погодні умови (вітер до 15 м/с, сніг) відбуваються відключення в електричних мережах 35 кВ і масові аварійні відключення в розподільних мережах 610 кВ (ГУП РК "Крименерго")", - йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства енергетики Росії.
За його даними, без електропостачання залишилося близько 27800 осіб у Судаку і Джанкої та у 88 населених пунктах Сімферопольського, Красноперекопського, Феодосійського, Керченського, Євпаторійського і Первомайського районів. Потужність відключених споживачів - 15,48 МВт.
Нагадаємо, тимчасово виконуючий обов'язки директора НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук допускає можливість обмеження подачі електрики в зимовий період.
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