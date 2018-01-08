Кримчан пустили до Фінляндії за російськими паспортами помилково, – український посол

Двох мешканців анексованого Криму — подружжя Наталію Кушнаренко і Михайла Бережного — пустили до Фінляндії з російськими закордонними паспортами та видали громадянам фінські туристичні візи.

Ситуацію в ефірі "Радіо Крим.Реалії" прокоментував український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Фінляндії Андрій Олефіров.

"Мені здається, що цих громадян спочатку пустили до Фінляндії за туристичною візою через людський фактор: щороку в консульствах у Санкт-Петербурзі видають до мільйона шенгенських віз. Законодавство, що забороняє видавати візи таким особам, звичайно ж, відсутнє – це просто добра воля країн-членів Європейського союзу у відповідь на звернення української сторони", – зазначив посол.

Олефіров додав, що остання інстанція в таких питаннях – не консульство, а міграційна влада, яка вже всередині країни перевіряє документи прибулих.

"Коли фінська міграційна влада зрозуміла, звідки приїхали ці особи і що це та сама серія документів, які видаються саме у Криму, вони дотрималися рекомендацій нашого МЗС. Усі кримчани вважаються громадянами України до виходу з громадянства", – підсумував дипломат.

27 липня російське інформаційне агентство РБК повідомило, що громадянам Росії, подружжю Наталі Кушнаренко і Михайлу Бережному, може загрожувати депортація з Фінляндії в Україну за те, що свої російські паспорти вони отримали у Криму. До Фінляндії сім'я в'їхала у вересні 2017 року за туристичними візами, отриманими в Генеральному консульстві Фінляндії в Санкт-Петербурзі. Після прибуття вони зареєстрували підприємство і подали документи для отримання посвідки на проживання. В результаті подружжя отримало від фінської влади документ, в якому зазначалося, що в країні не визнають паспорти, видані кримським урядом. Прес-аташе російського посольства Наталя Вежлівцева відмовилася щось коментувати журналістам "Крим.Реалії" до вирішення питання з депортацією.