Депортовані матимуть три роки на повернення майна після деокупації

У зв’язку з окупацією Криму та конфліктом на Сході України Уряд пропонує внести зміну в Закон "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою"

Кабінет Міністрів схвалив проект Закону України "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою"

Статтею 7 зазначеного закону передбачено, що вилучені внаслідок депортації будівлі та інше майно за можливості (якщо будинок не зайнятий, а майно збереглося) повертаються депортованій особі або її спадкоємцям натурою. У разі відсутності такої можливості заявнику відшкодовується вартість будівель та майна, - повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Проте сьогодні неможливо забезпечити реалізацію цієї статті в повному обсязі, оскільки через окупацію Криму і проведення АТО органи державної влади не можуть виконувати свої повноваження на цих територіях.

З огляду на це Мінсоц ініціював, а уряд підтримав внесення зміни до статті 7 зазначеного закону, доповнивши її новою частиною такого змісту:

"Особа, яка набула статусу депортованої особи, майно якої вилучене внаслідок депортації та перебуває на тимчасово окупованій території України або території проведення антитерористичної операції, має право подати заяву про компенсацію та повернення майна не пізніше трьох років після повного відновлення конституційного ладу України на зазначених територіях".

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення".