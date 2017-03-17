Депортовані матимуть три роки на повернення майна після деокупації
Статтею 7 зазначеного закону передбачено, що вилучені внаслідок депортації будівлі та інше майно за можливості (якщо будинок не зайнятий, а майно збереглося) повертаються депортованій особі або її спадкоємцям натурою. У разі відсутності такої можливості заявнику відшкодовується вартість будівель та майна, - повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.
Проте сьогодні неможливо забезпечити реалізацію цієї статті в повному обсязі, оскільки через окупацію Криму і проведення АТО органи державної влади не можуть виконувати свої повноваження на цих територіях.
З огляду на це Мінсоц ініціював, а уряд підтримав внесення зміни до статті 7 зазначеного закону, доповнивши її новою частиною такого змісту:
"Особа, яка набула статусу депортованої особи, майно якої вилучене внаслідок депортації та перебуває на тимчасово окупованій території України або території проведення антитерористичної операції, має право подати заяву про компенсацію та повернення майна не пізніше трьох років після повного відновлення конституційного ладу України на зазначених територіях".
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків