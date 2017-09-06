Кримчани і заробітчани матимуть українську пенсію, якщо сплачували внески в Пенсійний фонд, - Гройсман

Гройсман пояснив, що кримчанам і заробітчанам робити з пенсіями

Кримчани можуть претендувати на українські пенсії, якщо вони сплачували внески в Пенсійний фонд України.

"Якщо людина, де б вона не працювала, сплачуватиме в Пенсійний фонд України, немає жодних питань, щоб потім претендувати на пенсію", - сказав Гройсман під час зустрічі із регіональними ЗМІ.

Він наголосив, що Крим – це Україна, але претендувати на пенсії від України лише в тому разі, якщо внески сплачують у Пенсійний фонд України.

Те саме стосується і заробітчан, зазначив Грйосман, інформує "Українська правда".

Презентуючи проект пенсійної реформи, прем’єр Володимир Гройсман повідомив, що вона передбачає зміни страхового стажу і збереження віку виходу на пенсію.