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Кримчани і заробітчани матимуть українську пенсію, якщо сплачували внески в Пенсійний фонд, - Гройсман

Гройсман пояснив, що кримчанам і заробітчанам робити з пенсіями
Кримчани можуть претендувати на українські пенсії, якщо вони сплачували внески в Пенсійний фонд України.
Кримчани і заробітчани матимуть українську пенсію, якщо сплачували внески в Пенсійний фонд, - Гройсман Фото: з вільних джерел

"Якщо людина, де б вона не працювала, сплачуватиме в Пенсійний фонд України, немає жодних питань, щоб потім претендувати на пенсію", - сказав Гройсман під час зустрічі із регіональними ЗМІ.

Він наголосив, що Крим – це Україна, але претендувати на пенсії від України лише в тому разі, якщо внески сплачують у Пенсійний фонд України.

Те саме стосується і заробітчан, зазначив Грйосман, інформує "Українська правда".

Презентуючи проект пенсійної реформи, прем’єр Володимир Гройсман повідомив, що вона передбачає зміни страхового стажу і збереження віку виходу на пенсію.

Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу 17 травня, але текст документа не роздали міністрам перед голосуванням. Уряд планував передати законопроект до Нацради реформ, після чого внести його до Верховної Ради.

Раніше в МВФ заявили, що Україна не може дозволити собі баритися із всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку.

 

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09 06 2017 13:05
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