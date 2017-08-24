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Кримчани привітали Україну з Днем Незалежності

Кримчани прочитали рядки вірша Василя Симоненка "Де зараз ви, кати мого народу?"
З нагоди Дня Незалежності українці, які залишились в анексованому Криму, передають привіт співвітчизникам на материковій Україні.
Кримчани привітали Україну з Днем Незалежності Фото: byut.com.ua

Жителі анексованих Севастополя, Сімферополь, Бахчисарая, Феодосії зібралися разом, щоб прочитати рядки з вірша Василя Симоненка "Де зараз ви, кати мого народу?", повідомляє "Крим Реалії".

Локації, що видно на відео, обрані не випадково. У ролику показано Володимирський собор у Херсонесі, який недавно відвідав російський президент Володимир Путін, Херсонеський маяк, навколо якого розташована російська військова частина, пам'ятник Тарасу Шевченку в Сімферополі, біля якого періодично затримують місцевих проукраїнських активістів, будівля парламенту Криму і управління поліції в Феодосії.

"Ідея ролика – показати, що ми всі – українці, незалежно від національної, етнічної, релігійної та іншого приладдя, незалежно від того, перебуваємо ми на материковій Україні або в Криму – ми все залишаємося громадянами України", – сказав один з співавторів відео Михайло Батрак.

Нагадаємо, що на набережній Чорного моря в окупованому Севастополі відбувся патріотичний флешмоб – чоловіки та жінки, одягнені у жовте та блакитне, вітали Україну з Днем державного прапора та прийдешнім Днем Незалежності.

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24 08 2017 11:58
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