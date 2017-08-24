Кримчани привітали Україну з Днем Незалежності
Жителі анексованих Севастополя, Сімферополь, Бахчисарая, Феодосії зібралися разом, щоб прочитати рядки з вірша Василя Симоненка "Де зараз ви, кати мого народу?", повідомляє "Крим Реалії".
Локації, що видно на відео, обрані не випадково. У ролику показано Володимирський собор у Херсонесі, який недавно відвідав російський президент Володимир Путін, Херсонеський маяк, навколо якого розташована російська військова частина, пам'ятник Тарасу Шевченку в Сімферополі, біля якого періодично затримують місцевих проукраїнських активістів, будівля парламенту Криму і управління поліції в Феодосії.
"Ідея ролика – показати, що ми всі – українці, незалежно від національної, етнічної, релігійної та іншого приладдя, незалежно від того, перебуваємо ми на материковій Україні або в Криму – ми все залишаємося громадянами України", – сказав один з співавторів відео Михайло Батрак.
Нагадаємо, що на набережній Чорного моря в окупованому Севастополі відбувся патріотичний флешмоб – чоловіки та жінки, одягнені у жовте та блакитне, вітали Україну з Днем державного прапора та прийдешнім Днем Незалежності.
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